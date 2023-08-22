«Москвич» анонсировал выпуск двух новых моделей

Завод «Москвич» выпустит две новые модели «Москвич 5» и «Москвич 8» в 2024 году

Автозавод «Москвич» выпустит две новые модели автомобилей в 2024 году. Это будут «Москвич 5» и «Москвич 8», сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию генерального директора компании Ханса-Петера Мозера.

В общей сложности по итогам 2024 года завод планирует произвести 44 тысячи автомобилей, включая новые модели. С конвейера собираются выпустить 40 тысяч машин с двигателем внутреннего сгорания и еще четыре тысячи авто, работающих на электротяге. В 2025 году концерн может расширить ассортимент еще несколькими новыми моделями, однако подробную информацию о них, включая название, Мозер раскрывать не стал.

Ранее автоконцерн «Москвич» объявил о повышении цен на весь ряд в среднем на 11 процентов с 1 августа 2023 года. Так, обновленная стоимость бензиновой версии кроссовера «Москвич» стартует от 2,2 миллиона рублей, а электрокроссовер «Москвич 3е» стал доступен от 3,95 миллиона.

В середине августа Autonews сообщил, что российские дилеры стали продавать машины «Москвич» дешевле рекомендованного производителем уровня. Речь шла о моделях, поступивших в салоны до официального поднятия стоимости моделей. Так, автомобили с базовой комплектацией, выпущенные в 2022 году, доступны по цене от 2,057 миллиона рублей.