Раскрыта реальная стоимость «Москвича» после повышения цен

Autonews: дилеры стали продавать «Москвич» ниже рекомендованной цены

Российские дилеры стали продавать машины «Москвич» ниже рекомендованной цены. Реальную стоимость автомобилей раскрывает Autonews.

С 1 августа цены на модельный ряд московского автозавода в среднем выросли на 11 процентов. Официальная стоимость бензиновой версии автомобиля изменилась с 1,9 миллиона до 2,2 миллиона рублей. Электрокар от производителя вырос в цене с 3,5 до 3,95 миллиона рублей. Обновленные расценки выложили на сайте компании.

Столичные дилеры продают автомобили в базовых комплектациях, выпущенные в 2022 году, по цене от 2,057 миллиона рублей. Однако не все модификации и цвета есть в салонах в наличии. Собранные в 2023-м «Москвичи» стоят дороже, однако некоторым клиентам предложили подарки или дисконт, если они совершат покупку до конца недели. Аналогично скидок или бесплатной установки дополнительного оборудования можно добиться в салонах Санкт-Петербурга, Казани или Нижнего Новгорода.

«Официальное повышение цен на все модели "Москвич" произошло с 1 августа. Однако у нас еще остаются машины, которые нам завезли до этой даты. Именно их мы готовы отдавать по старым ценам. Сразу отмечу, что разницы между машинами до 1 августа и после нет никакой, за исключением стоимости. Электрические кроссоверы из новых партий обойдутся в 3 950 000 рублей», — рассказал один из продавцов.

Тем не менее часть салонов стала продавать кроссоверы дороже, чем это рекомендует производитель. Так, в регионах, испытывающих нехватку различных моделей, стоимость базовой версии «Москвича» с механической коробкой передач начинается от 2,29 миллиона рублей. Скидки при этом готовы предложить только при оформлении кредита или сдачу старой машины в трейд-ин.

Предыдущее подорожание «Москвичей» прошло в начале июня 2023 года. Стоимость бензиновых автомобилей повысилась на 22 тысячи рублей, а электрических — на 58 тысяч рублей.

По мнению автоэксперта Петра Шкуматова, причиной роста цен на «Москвичи» является значительное снижение стоимости рубля. Собираемые в столице авто поставляются из Китая в виде машинокомплекта, который приобретается за валюту. Из-за негативной курсовой динамики и произошел пересмотр цен на машины. Чтобы цены на отечественные автомобили уменьшились, должен стабилизироваться курс рубля и произойти успешное импортозамещение, объяснял он.