Производством «Москвичей» поставили руководить немца

На должность главы «Москвича» придет немецкий топ-менеджер Ханс-Петер Мозер из КАМАЗа

Российский автомобильный завод «Москвич» возглавит немецкий топ-менеджер Ханс-Петер Мозер. Об этом предприятие сообщает на своем сайте.

Нынешний глава завода Дмитрий Пронин, проработавший в должности с мая 2022 года, перейдет на пост председателя совета директоров «Москвича». До этого он работал заместителем руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Объясняя назначение Мозера новым главой предприятия, компания отметила, что у него есть многолетний опыт работы «на руководящих позициях в крупных международных и отечественных производственных компаниях где он проявил себя как сильный лидер, способный добиваться высоких финансово-экономических результатов». Однако конкретных деталей об успехах топ-менеджера компания не раскрыла.

Ханс-Петер Мозер родился в 1954 году в Германии. До сентября прошлого года он руководил проектом «Реинжиниринг» в КАМАЗе. Ранее Мозер числился сотрудником немецкой компании «Кнорр-Бремзе», которая специализируется на производстве тормозных систем для рельсового и коммерческого транспорта.

Завод «Москвич» запустили на базе бывшего предприятия Renault, которое после ухода компании из России перешло под контроль столичных властей. С начала 2023 года завод собирает китайские автомобили JAC JS4 (модель «Москвич 3») и Sehol E40X (модель «Москвич 3е»). С июня 2023 года бензиновый кроссовер «Москвич 3» в базовой комплектации «Стандарт» стоит 1,9 миллиона рублей, а электромобиль «Москвич 3е» — 3,5 миллиона рублей.