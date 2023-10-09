Названа цена нового «Москвича»

«Москвич» заявил, что новый седан автозавода будет стоить от 2,3 миллиона рублей

Розничная цена седана «Москвич 6» в комплектации «Комфорт» составит 2,336 миллиона рублей, а в версии «Бизнес» — 2,536 миллиона, сообщается на официальном сайте компании. Согласно информации, размещенной в Telegram-канале автопроизводителя, эти машины скоро начнут передавать дилерам.

В материалах отмечается, что указанная цена приведена с учетом максимальной суммарной выгоды по программе трейд ин и покупке в кредит.

Ранее стало известно, что новый седан с механической коробкой передач будет стоить от 2,7 миллиона рублей, а «автомат» — 3,1 миллиона. По словам представителя одного из московских дилерских центров, приобрести новые авто можно будет на этой неделе, и за ними уже выстроилась очередь.

Среди характеристик нового авто названы в частности полуторалитровый турбомотор с двигателем мощностью в 136 лошадиных сил, а также багажник объемом 540 литров. Версия с двигателем GDI, как обещают, появится в продаже позднее.