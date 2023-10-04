Названы цены на новый «Москвич»

Autonews.ru: «Москвич 6» будет стоить от 2,7 миллиона рублей

Новый седан «Москвич 6» будет стоить от 2,7 миллиона рублей. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на представителя одного из московских дилерских центров.

В автосалоне рассказали, что машина с механической коробкой передач будет стоить 2,7 миллиона рублей, «автомат» — 3,1 миллиона. Представитель центра заявил, что приобрести машину можно будет на следующей неделе, и отметил, что на автомобили уже выстроилась очередь. Продавец также указал, что стоимость автомобилей постоянно растет. Он заявил, что не знает, сколько продержатся названные им цены на новый «Москвич».

В другом автосалоне сказали, что машины появятся в продаже в ноябре. Там сообщили, что автомобиль будут продавать по цене от 2,4 миллиона до 2,6 миллиона рублей. В других дилерских центрах не смогли назвать цены на новую машину.

При этом завод «Москвич» назвал цены на новый автомобиль конфиденциальной информацией.

В среду, 4 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин вместе с директором «КамАЗа» Сергеем Когогиным запустили серийную сборку модели «Москвич 6» — близнеца модели Sehol A5 Plus, которую выпускает китайская компания JAC. Седан с просторным салоном и большим багажником будет доступен в пяти цветах и трех комплектациях.