Названы цены на новый «Москвич»
Новый седан «Москвич 6» будет стоить от 2,7 миллиона рублей. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на представителя одного из московских дилерских центров.
В автосалоне рассказали, что машина с механической коробкой передач будет стоить 2,7 миллиона рублей, «автомат» — 3,1 миллиона. Представитель центра заявил, что приобрести машину можно будет на следующей неделе, и отметил, что на автомобили уже выстроилась очередь. Продавец также указал, что стоимость автомобилей постоянно растет. Он заявил, что не знает, сколько продержатся названные им цены на новый «Москвич».
В другом автосалоне сказали, что машины появятся в продаже в ноябре. Там сообщили, что автомобиль будут продавать по цене от 2,4 миллиона до 2,6 миллиона рублей. В других дилерских центрах не смогли назвать цены на новую машину.
При этом завод «Москвич» назвал цены на новый автомобиль конфиденциальной информацией.
В среду, 4 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин вместе с директором «КамАЗа» Сергеем Когогиным запустили серийную сборку модели «Москвич 6» — близнеца модели Sehol A5 Plus, которую выпускает китайская компания JAC. Седан с просторным салоном и большим багажником будет доступен в пяти цветах и трех комплектациях.