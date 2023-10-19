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11:32, 19 октября 2023Экономика

«Москвич» допустил снижение цен на автомобили

Директор «Москвича» Мигаль допустил снижение цен на автомобили бренда

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российский автопроизводитель «Москвич» допустил снижение цен на машины бренда. Об этом заявил коммерческий директор предприятия Александр Мигаль, его слова приводит «Российская газета».

По словам представителя предприятия, основным приоритетом Москвича является локализация производства.

«Да, снижение стоимости возможно. В первую очередь, нам приходится работать с актуальными макроэкономическими условиями. Для команды "Москвича" справиться с этим вызовом — серьезная задача», — объяснил Мигаль.

Ранее стало известно, что розничная цена седана «Москвич 6» в комплектации «Комфорт» составит 2,336 миллиона рублей, а в версии «Бизнес» — 2,536 миллиона. Новинки автопроизводителя скоро начнут передавать дилерам, и за ними уже выстроилась очередь.

Топовая версия лифтбека «Москвич 6» будет стоить от 2,97 миллиона рублей. Новинка от столичного автоконцерна будет оснащена полуторалитровым турбодвигателем мощностью 174 лошадиных сил и шестиступенчатым автоматом. У машины будет цифровая приборная панель, климат-контроль, электропривод сиденья водителя, камеры кругового обзора и люк с электроприводом.

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    Вячеслав Агапов
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