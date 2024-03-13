Слабые продажи «Москвичей» в России объяснили

НАС: машины «Москвич» слабо продаются из-за малого разнообразия и высокой цены

Автомобили «Москвич» не пользуются спросом у россиян из-за малого разнообразия моделей и завышенной, по мнению покупателей, стоимости. Так слабые продажи машин московского завода объяснил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр, его слова приводит «НСН».

Убедительной ценой за перелицованные китайские автомобили для россиян стала бы отметка в 1,7 миллиона рублей — по словам Хайцеэра, в таком случае все «Москвичи» быстро бы распродавались. По цене выше двух миллионов на рынке есть машины гораздо лучше.

«Я думаю, что сейчас "Москвичу" нужно достичь какого-то разнообразия, получить более современные модели. Возможно, тогда спрос увеличится. А самое главное — перейти от отверточной сборки к полноценной локализации. Все голосуют рублем, нужна сбалансированность цены и качества. Конечно, рынок нужно заполнять. Работать над ошибками нужно и собирать автомобили лучше», — добавил эксперт.

В 2023 году столичный автозавод выпустил 31 тысячу автомобилей, но реализовал лишь 15,3 тысячи. Согласно отчетности, выручка завода достигла 59,2 миллиарда рублей (плюс 38,9 процента), а убытки выросли в 3,6 раза, до 8,6 миллиарда рублей.

В середине февраля некоторые столичные дилеры снизили цены на кроссовер «Москвич 3» и стали продавать машины дешевле, чем на официальном сайте автопроизводителя. В некоторых салонах кроссоверы можно было приобрести за 2,12 миллиона рублей, что почти на 200 тысяч дешевле, чем у производителя.

Ранее стало известно, что «Москвич» захотел найти еще одного китайского партнера для сборки автомобилей. Переговоры ведутся с несколькими компаниями, в том числе не присутствующими на российском рынке. С конца 2022 года завод собирает автомобили в партнерстве с китайской JAC Motors. В настоящее время это модели «Москвич 3» и его электрическая версия «Москвич 3е» (варианты JAC JS4 и iEVS4), а также «Москвич 6» (Sehol A5 Plus, суббренд JAC).