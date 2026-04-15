23:16, 15 апреля 2026Мир

Предсказано будущее Европы после окончания СВО

Глава СВР Нарышкин: Европу после окончания СВО ждет политическое цунами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

После окончания Россией специальной военной операции (СВО) жители Европы осознают обман со стороны своих властей. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«Для населения Европы станет понятно, что их обманом заставили идти на большие жертвы в экономическом плане. Это вызовет не просто вопросы к политическому руководству. Это может вызвать просто такое политическое цунами на Европейском континенте», — предупредил он.

Также Нарышкин указал, что в странах Балтии и Польше идет усиленная милитаризация экономики и военное строительство. Он напомнил, что именно так события развивались накануне Второй мировой войны. «Однако нападение на Польшу было совершено не с Востока, а как раз с Запада», — подчеркнул разведчик.

Ранее российский постпред при Всемирной организации Василий Небензя также заявил, что европейские страны активно готовятся к войне с Россией. «Это не что иное, как игра с огнем», — подчеркнул дипломат.

    Последние новости

    Зеленский раскрыл подробности сделки по беспилотникам

    Нетаньяху дал сигнал Ирану на случай провала переговоров

    Предсказано будущее Европы после окончания СВО

    В США обеспокоились «затишьем перед бурей»

    Российскую гимнастку предупредили из-за инцидента с флагом Украины

    Мерца обвинили во втягивании Германии в конфликт на Украине

    Войну России и Европы назвали неизбежной

    Российская многоэтажка утонула в фекалиях

    В США сравнили смягчение санкций против России с предотвращением конца света

    Израиль пригрозил уничтожить целый город на юге Ливана

    Все новости
