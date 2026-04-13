Постпред при ООН Небензя: Европа активно готовится к войне с Россией

Европейские страны активно готовятся к войне с Россией. Об этом на заседании Совбеза ООН сообщил российский постпред при Всемирной организации Василий Небензя, его цитирует РИА Новости.

«Эти масштабные военные приготовления не оставляют сомнений в том, что в Европе серьезно заняты подготовкой к большой войне против России. Это не что иное, как игра с огнем», — подчеркнул дипломат.

Как отметил Небензя, планам европейцев не суждено сбыться, поскольку «никто из завоевателей, приходивших к нам с мечом, а таких не счесть, не уходил из России подобру-поздорову».

Ранее глава правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян также заявил о подготовке Европы к полномасштабной войне с Россией.