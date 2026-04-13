20:36, 13 апреля 2026Мир

В ООН заговорили о подготовке Европы к войне с Россией

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Европейские страны активно готовятся к войне с Россией. Об этом на заседании Совбеза ООН сообщил российский постпред при Всемирной организации Василий Небензя, его цитирует РИА Новости.

«Эти масштабные военные приготовления не оставляют сомнений в том, что в Европе серьезно заняты подготовкой к большой войне против России. Это не что иное, как игра с огнем», — подчеркнул дипломат.

Как отметил Небензя, планам европейцев не суждено сбыться, поскольку «никто из завоевателей, приходивших к нам с мечом, а таких не счесть, не уходил из России подобру-поздорову».

Ранее глава правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян также заявил о подготовке Европы к полномасштабной войне с Россией.

    Последние новости

    Будущий премьер Венгрии высказался о диалоге с Путиным и счел россиян прекрасными людьми. Он поддержал снятие санкций ЕС с России

    Трамп пригрозил «заглянуть на Кубу» после Ирана

    Небензя захотел увидеть учителя истории Каллас

    Кучерова признали фаворитом в борьбе за индивидуальную награду НХЛ

    Небензя назвал ЕС соучастником преступлений Украины

    Мощный пожар в парке аттракционов в российском городе попал на видео

    Россиянам подсказали простую формулу для оценки эффективности сна

    В Заветах Ильича взметнулось пламя высотой с трехэтажный дом

    Трамп объяснил цели американцев в Ормузском проливе

    Медведев прокомментировал планы США по блокировке Ормузского пролива фразой Оруэлла

    Все новости
