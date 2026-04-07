13:11, 7 апреля 2026

Во Франции заявили о подготовке Европы к войне с Россией

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил о подготовке Европы к войне с Россией. Соответствующее обращение он опубликовал в социальной сети X.

«Берлин готовит Бундесвер к численности в 270 тысяч человек и ограничивает свободу граждан в связи с Россией. Евросоюз подталкивает нас к войне ускоряя всеобщее перевооружение», — написал французский политик.

Дюпон-Эньян охарактеризовал действия Брюсселя как самоубийственную эскалацию.

Европе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что следует признать невозможность принятия Украины в Евросоюз (ЕС) и НАТО во избежание войны с Россией. По его словам, альтернативой должно стать возвращение Украине статуса буферной зоны.

«Мы сможем укрепить ситуацию, наладить деловые отношения с Россией, заключить соглашения по вопросам безопасности, торговли, энергетики и всем другим вопросам. И тогда между Россией и Европой может сложиться... плодотворное сотрудничество», — пояснил политик.

    Последние новости

    Иран атаковал американскую авианосную группу «Авраам Линкольн»

    Еще в одной стране резко упала добыча газа из-за войны в Иране

    Стали известны подробности платы за проход через Ормузский пролив

    Выгоду от банковского вклада и сдачи квартиры в аренду сравнили

    Российская пловчиха попала в ДТП во Франции

    Рэпера Offset ранили в перестрелке во Флориде

    Samsung снова скопирует Apple

    Раскрыты личности напавших на консульство Израиля в Стамбуле

    Пассажиры запаниковали во время рейса из-за загадочного пара в кабине пилотов

    Россиянам напомнили о штрафах за испачканную собакой машину

    Все новости
