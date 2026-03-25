Орбан назвал способ предотвратить войну России и Европы

Орбан: Европе стоит оставить Украину буферной зоной, чтобы избежать войны с РФ

Европе следует признать невозможность принятия Украины в Евросоюз (ЕС) и НАТО, чтобы избежать войны с Россией. Об этом в интервью блогеру Марио Науфалу заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Трансляция доступна в соцсети X.

«Если мы поймем, что мы не можем принять Украину ни в качестве члена НАТО, ни в качестве члена ЕС, потому что мы не можем это сделать, это немедленно приведет к войне между Россией и Европой», — отметил Орбан.

По его словам, альтернативой должно стать возвращение Украине статуса буферной зоны. «Мы сможем укрепить ситуацию, наладить деловые отношения с Россией, заключить соглашения по вопросам безопасности, торговли, энергетики и всем другим вопросам. И тогда между Россией и Европой может сложиться... плодотворное сотрудничество», — поясни политик.

Ранее Орбан заявил, что Европа допустила две серьезные ошибки в отношениях с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, после возвращения Трампа в Белый дом следовало осознать, что это не просто чей-то личный успех, а «наступление новой политической эры».

Венгерский премьер подчеркнул, что Европа должна была выстроить новые отношения с Соединенными Штатами, но вместо этого политики «вели себя как дети».

