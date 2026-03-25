Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:38, 25 марта 2026Мир

Орбан назвал способ предотвратить войну России и Европы

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marton Monus / Reuters

Европе следует признать невозможность принятия Украины в Евросоюз (ЕС) и НАТО, чтобы избежать войны с Россией. Об этом в интервью блогеру Марио Науфалу заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Трансляция доступна в соцсети X.

«Если мы поймем, что мы не можем принять Украину ни в качестве члена НАТО, ни в качестве члена ЕС, потому что мы не можем это сделать, это немедленно приведет к войне между Россией и Европой», — отметил Орбан.

По его словам, альтернативой должно стать возвращение Украине статуса буферной зоны. «Мы сможем укрепить ситуацию, наладить деловые отношения с Россией, заключить соглашения по вопросам безопасности, торговли, энергетики и всем другим вопросам. И тогда между Россией и Европой может сложиться... плодотворное сотрудничество», — поясни политик.

Ранее Орбан заявил, что Европа допустила две серьезные ошибки в отношениях с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, после возвращения Трампа в Белый дом следовало осознать, что это не просто чей-то личный успех, а «наступление новой политической эры».

Венгерский премьер подчеркнул, что Европа должна была выстроить новые отношения с Соединенными Штатами, но вместо этого политики «вели себя как дети».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто место запуска атаковавших Кронштадт дронов ВСУ

    Захарова отреагировала двумя словами на обвинения Молдавии в загрязнении Днестра

    Захарова ответила на недовольство Израиля позицией России по Ирану

    Раскрыты личности пострадавшей от резни москвички и ее бойфренда-сталкера

    Орбан назвал способ предотвратить войну России и Европы

    Офисным работникам перечислили меры профилактики болей в спине

    Орбан предрек обращение Европы к России по одному поводу

    Оценены риски для россиян на Кубе из-за блокады США

    Министр обороны Украины назвал проблемы ВСУ

    Момент аварии с пытавшимся зарезать девушку на севере Москвы попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok