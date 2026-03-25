16:16, 25 марта 2026Мир

Премьер Венгрии заявил о двух провалах Европы в отношениях с США

Орбан назвал ошибкой Европы насмешки над Трампом и отказ от диалога с ним
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marton Monus / Reuters

Европа допустила две серьезные ошибки в отношениях с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в интервью блогеру Марио Науфалу заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Трансляция доступна в соцсети X.

«Мы допустили две серьезные ошибки. Во-первых, с самого начала шутили над Дональдом Трампом. Так себя вести нельзя», — заявил Орбан. По его словам, после возвращения Трампа в Белый дом следовало осознать, что это не просто чей-то личный успех, а «наступление новой политической эры».

Венгерский премьер подчеркнул, что Европа должна была выстроить новые отношения с Соединенными Штатами, но вместо этого политики «вели себя как дети».

Ранее Трамп в преддверии выборов в Венгрии выступил в поддержку Орбана. Президент США уверен, что Орбан — это сильный лидер, который добивается результатов.

Глава Белого дома подчеркнул, что во время его президентства отношения между Вашингтоном и Будапештом достигли новых высот во многом именно благодаря венгерскому премьер-министру. Он напомнил, что поддерживал Орбана на выборах в 2022 году, и отметил, что для него честь сделать это снова. Трамп призвал жителей Венгрии отдать голос за действующего премьера.

