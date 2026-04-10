Раскрыты планы Зеленского по размещению военных баз США и Европы на Украине

«Страна.ua»: Зеленский намерен разместить военные базы США и Европы на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен разместить военные базы США и Европы на территории государства в рамках гарантий безопасности. Об этом передает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По словам Зеленского, Украине необходимо предоставить надежные системы противовоздушной обороны для обеспечения гарантий безопасности.

«Я не верю, что русские не захотят прийти снова. Но я верю, что если на Украине будет стоять американская военная база или совместная база США и Европы, то рисков у нас будет меньше», — заявил глава Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина вступает в тяжелый период до сентября. Он отметил, что причиной критического положения страны станут усиление давления Вооруженных сил (ВС) России на фронте, а также возможный выход США из процесса переговоров в августе.