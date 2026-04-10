11:37, 10 апреля 2026

«Страна.ua»: Зеленский намерен разместить военные базы США и Европы на Украине
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен разместить военные базы США и Европы на территории государства в рамках гарантий безопасности. Об этом передает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По словам Зеленского, Украине необходимо предоставить надежные системы противовоздушной обороны для обеспечения гарантий безопасности.

«Я не верю, что русские не захотят прийти снова. Но я верю, что если на Украине будет стоять американская военная база или совместная база США и Европы, то рисков у нас будет меньше», — заявил глава Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина вступает в тяжелый период до сентября. Он отметил, что причиной критического положения страны станут усиление давления Вооруженных сил (ВС) России на фронте, а также возможный выход США из процесса переговоров в августе.

    Последние новости

    «Четыре жилых дома полностью уничтожены». ВСУ атаковали Россию дальнобойными ракетами «Нептун». Что известно о последствиях?

    Москвичей припугнули штрафами за выгул собак без поводка

    Ракета «Ангара» не вошла в нацпроект по космосу

    Появились подробности о новом крайне опасном вооружении ВСУ в российском приграничье

    Стало известно о получении норвежского гражданства российским вратарем Хайкиным

    В России заявили об эпидемии храпящих мужей

    В постсоветской стране усомнились в необходимости платить девятимиллионный долг перед СНГ

    Коллеги раскритиковали образ учительницы и возмутили россиян

    Раскрыты планы Зеленского по размещению военных баз США и Европы на Украине

    Похудевший на 40 килограммов блогер раскрыл необычную диету

    Все новости
