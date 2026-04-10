Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:34, 10 апреля 2026

Зеленский пожаловался на тяжелый период для Украины из-за ситуации на фронте и переговорах

Зеленский: Украина входит в тяжелый период на фронте и переговорах до сентября
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина входит в тяжелый период до сентября. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Политика Страны».

По его словам, причиной этого станут усиление давления Вооруженных сил России на фронте. Также ситуацию для Киева усложняет возможный выход США из процесса трехсторонних переговоров в августе.

«Я думаю, что нам будет очень сложно до сентября. Этот период весны-лета будет непростым — и политически, и дипломатически. Может быть давление на Украину. И на поле боя также оно будет», — сообщил Зеленский.

10 марта президент России Владимир Путин сообщил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории ДНР. Данную информацию подтвердил глава республики Денис Пушилин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok