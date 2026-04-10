Зеленский пожаловался на тяжелый период для Украины из-за ситуации на фронте и переговорах

Зеленский: Украина входит в тяжелый период на фронте и переговорах до сентября

Украина входит в тяжелый период до сентября. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Политика Страны».

По его словам, причиной этого станут усиление давления Вооруженных сил России на фронте. Также ситуацию для Киева усложняет возможный выход США из процесса трехсторонних переговоров в августе.

«Я думаю, что нам будет очень сложно до сентября. Этот период весны-лета будет непростым — и политически, и дипломатически. Может быть давление на Украину. И на поле боя также оно будет», — сообщил Зеленский.

10 марта президент России Владимир Путин сообщил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории ДНР. Данную информацию подтвердил глава республики Денис Пушилин.