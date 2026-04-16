Глава СВР Нарышкин: На Аляске было достигнуто понимание мира между РФ и Украиной

В августе 2025 года на саммите Россия — США в американском Анкоридже на Аляске было достигнуто общее понимание справедливого мира между Россией и Украиной. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

Однако, отметил он, ряд стран Европейский союз и европейские институты выступают против такого подхода к урегулированию. Глава СВР подчеркнул, что в случае достижения мирного соглашения на данных условиях, жители Европы поймут, что оно в корне отличается от слов их лидеров о стратегическом поражении России.

Переговоры американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске состоялись 16 августа 2025 года. Президенты встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж.