В Госдуме ответили на планы Зеленского разместить военные базы США и Европы на Украине

Владимир Зеленский своими действиями оттягивает приближение мира, заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал планы Зеленского разместить военные базы США и Европы на территории Украины в рамках гарантий безопасности.

«Зеленский может планировать все, что угодно, и намерения у него могут быть какие угодно. Смотря в какое время он их разместит. Дело в том, что он оттягивает мир вот этими своими действиями», — сказал Колесник.

Депутат напомнил, что одним из основных требований России было, чтобы страны НАТО не размещались на границе страны.

«Одним из основных требований было, чтобы страны НАТО на нашей границе не размещались. Это входит как раз в первопричины, в связи с которыми возникла специальная военная операция», — подчеркнул Колесник.

По его словам, желание Зеленского разместить на территории Украины базы США и Европы говорит о его нежелании идти к миру.

«Раз у него нет такого желания, то, соответственно, получит по полной. На предмет Зеленского ни у кого никаких иллюзий нет давно уже. И он постоянно подтверждает, что ему ни верить нельзя, ни говорить о мире, поэтому будем действовать соответственно», — заключил Колесник.

Ранее президент России Владимир Путин сделал объявление о пасхальном перемирии, которое будет действовать с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года.

После Зеленский заявил о готовности страны действовать зеркально. Он также отметил, что людям необходимо реальное движение к миру, добавив, что у сторон «есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи».

