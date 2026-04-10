00:19, 10 апреля 2026

Зеленский ответил на решение России объявить пасхальное перемирие

Зеленский: Украина готова к пасхальному перемирию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности страны к объявленному Россией пасхальному перемирию. Пост на эту тему опубликован в его Telegram-канале.

Зеленский отметил, что Киев согласен действовать зеркально. «Мы предлагали в этом году прекращение огня во время пасхальных праздников и будем действовать соответственно», — сказано в сообщении.

Украинский лидер подчеркнул, что Пасха должна проходить без угроз. Он отметил, что людям необходимо реальное движение к миру, добавив, что «у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи».

9 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие на период с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Отмечается, что Москва исходит из того, что Киев последует ее примеру.

