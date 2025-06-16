Раскрыто роскошное меню для гостей ПМЭФ-2025

Командорский кальмар и луковый мармелад вошли в меню для гостей ПМЭФ-2025

Корреспондент Максим Облендер раскрыл роскошное меню на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Соответствующий материал публикуют «Известия».

Журналист рассказал, что основной ресторан форума Forum расположился в этом году в отдельном двухэтажном павильоне на улице. «Акцент сделали на местной, на локальной кухне, но в то же время к созданию меню приложили руку и итальянские шеф-повара», — подчеркнул он.

При этом в состав меню вошли радужная форель, щучья икра, мясо молодых бычков, луковый мармелад, командорский кальмар и другие изысканные блюда.

В то же время Облендер рассказал, что в заведении «Варево» со старорусской кухней посетителя предложили тельное из краба за 6,8 тысячи рублей, уху из петуха — за 2,8 тысячи рублей.

Уточняется, что ПМЭФ-2025 посетят гости из более чем 92 стран.

Ранее в июне стала известна цена обеда на ПМЭФ-2025.