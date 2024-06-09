Мединский предложил отправить СБУ свой учебник истории

Мединский: с удовольствием бы отправил СБУ свой учебник истории

Помощник президента России Владимир Мединский готов отправить Службе безопасности Украины (СБУ) свой учебник истории после того, как ведомство возбудило против него уголовные дела. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Я бы, честно говоря, с удовольствием направил всем сотрудникам СБУ наши учебники, и я думаю, что после этого многое в их жизни изменилось бы к лучшему. Поэтому я с большим воодушевлением это воспринял», — сказал он.

Ранее на Украине против Мединского и ректора МГИМО МИД России Анатолия Торкунова возбудили уголовные дела из-за написанного ими учебника истории. В СБУ заявили, что в книге полностью сфальсифицированы исторические события по становлению Украины как государства.

В ведомстве уточнили, что дела против Мединского и Торкунова были возбуждены по статьям 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») и 436-2 («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников») Уголовного кодекса Украины.