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14:09, 6 июня 2024Бывший СССР

СБУ возбудила дело против Мединского из-за учебника истории

СБУ возбудила дело против Мединского и Торкунова из-за учебника истории

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На Украине против помощника президента России Владимира Мединского и ректора МГИМО МИД России Анатолия Торкунова возбудили уголовное дело. Поводом для этого стал написанный ими учебник истории, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram.

«В книге полностью сфальсифицированы исторические события по становлению Украинской Государственности. (...) Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности фигурантов», — заявили в СБУ.

В ведомстве уточнили, что дела против Мединского и Торкунова были возбуждены по статьям 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») и 436-2 («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников») Уголовного кодекса Украины.

Ранее стало известно о подозрениях, объявленных СБУ военному эксперту, автору термина «вежливые люди» Борису Рожину. В Службе безопасности Украины ему вменили в вину публичную поддержку России в ходе специальной военной операции.

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      Екатерина Грищенко
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