СБУ объявила о подозрениях автору термина «вежливые люди» Борису Рожину

Служба безопасности Украины объявила о подозрениях военному эксперту, автору термина «вежливые люди» Борису Рожину. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Как отметили в СБУ, Рожин придумал словосочетание «вежливые люди» во время присоединения Крыма к России. Также ему вменяют в вину публичную поддержку России в ходе специальной военной операции (СВО).

«Следователи Службы безопасности [Украины] заочно сообщили Рожину о подозрении сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Украины», — заявили в ведомстве. В частности, эксперт обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Ранее СБУ заочно предъявила обвинения заместителю министра обороны России Алексею Криворучко. В ведомстве заявили, что собрали доказательную базу на замминистра.