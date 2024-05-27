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13:02, 27 мая 2024Бывший СССР

На Украине предъявили обвинения замминистра обороны России

На Украине возбудили дело против замминистра обороны России Криворучко
Алексей Криворучко

Алексей Криворучко. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения заместителю министра обороны России Алексею Криворучко. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В СБУ утверждают, что собрали доказательную базу на замминистра. «По данным следствия, чиновник участвовал в планировании, подготовке и осуществлении полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Криворучко выдвинуто обвинение по статье «Ведение агрессивной войны».

Ранее на Украине заочно предъявили обвинения спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. СБУ обвиняет ее в распространением законодательного поля на территории новых регионов Российской Федерации и их интеграции.

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