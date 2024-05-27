На Украине предъявили обвинения замминистра обороны России
На Украине возбудили дело против замминистра обороны России Криворучко
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения заместителю министра обороны России Алексею Криворучко. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В СБУ утверждают, что собрали доказательную базу на замминистра. «По данным следствия, чиновник участвовал в планировании, подготовке и осуществлении полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что Криворучко выдвинуто обвинение по статье «Ведение агрессивной войны».
Ранее на Украине заочно предъявили обвинения спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. СБУ обвиняет ее в распространением законодательного поля на территории новых регионов Российской Федерации и их интеграции.