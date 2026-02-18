Реклама

Россия
15:27, 18 февраля 2026Россия

Силовики в масках нагрянули в крупный российский вуз

Ura.ru: Силовики в масках нагрянули в крупный аграрный вуз в Екатеринбурге
Майя Назарова

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Силовики в масках нагрянули в Уральский государственный аграрный университет (УрГАУ) в Екатеринбурге. Об этом стало известно Ura.ru.

Источник рассказал российскому агентству, что борцы с коррупцией пришли в крупный вуз около 11 часов. Оперативные мероприятия проводились в бухгалтерии, отделе кадров и кабинете директора института экономики, разъяснил собеседник.

По его данным, задержаний не проводилось. При этом нескольким сотрудникам аграрного вуза выдали повестки на опрос.

В полиции Екатеринбурга ситуацию никак не комментировали.

До этого сообщалось, что силовики ворвались в женскую баню «Бодрость» в Екатеринбурге на улице Первомайской со странным объяснением. Тогда один из сотрудников с камерой на груди заявил изумленной гостье, что он бесполый. Руководство бани никак не предупреждало посетительниц о готовившейся проверке.

