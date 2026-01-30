Реклама

Россия
13:01, 30 января 2026Россия

Силовики ворвались в женскую баню в российском городе со странным объяснением

Майя Назарова

Фото: Sidorov_Ruslan / Shutterstock / Fotodom

Силовики ворвались в женскую баню «Бодрость» в Екатеринбурге на улице Первомайской со странным объяснением. Одна из посетительниц пояснила в беседе с порталом E1.ru, что один из сотрудников Росгвардии в ответ на возмущение заявил о бесполости.

Горожанка отметила, что у оперативника на груди висела камера. Как утверждает она, некоторые гостьи заведения в момент визита были голыми, другие успели спрятаться в раздевалках.

Жительница Екатеринбурга разъяснила, что когда силовики нагрянули, баня уже закрывалась.

«Их было шесть человек, но зашел только один в маске — остальные остались в коридоре», — добавила она, подчеркнув, что сотрудники бани не предупреждали посетительниц о проверке со стороны правоохранителей.

В свою очередь директор бани не стал комментировать произошедшее.

Ранее сообщалось, что двое жителей Удмуртии организовали лабораторию по производству мефедрона в бане.

