Пара россиян использовала баню для криминального заработка

Двое жителей Удмуртии организовали лабораторию по производству мефедрона в бане

Сотрудники полиции задержали двух жителей Удмуртии, которые готовили мефедрон в бане. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, 28-летний мужчина и 21-летняя девушка нашли криминальную подработку в интернете. Куратор выделил им деньги на покупку земельного участка с хозпостройками, скинул координаты тайника с прекурсорами и инструкцию по изготовлению мефедрона.

Пара организовала нарколабораторию в бане. Готовую запрещенку они распространяли при помощи 18-летнего курьера из Татарстана – ее тоже задержали.

При обыске бани силовики обнаружили 300 литров прекурсоров, 1,3 килограмма мефедрона и оборудование. Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ.

Ранее у поселка Первомайское в Ленинградской области грибные места пометили наркозакладками.