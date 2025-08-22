Грибные места у российского поселка пометили наркозакладками

В Ленобласти женщина пошла за грибами в лес и нашла тайник с 9 кг наркотиков

У поселка Первомайское в Ленинградской области грибные места пометили наркозакладками. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, местная жительница пошла в лес за грибами и нашла тайник с девятью пакетами с белым порошком. О произошедшем она рассказала своему мужу. Мужчина позвонил в полицию и сообщил о произошедшем. Прибывшие на место правоохранители изъяли упаковки с веществом. Общий вес находки составил девять килограммов. Все пакеты были отправлены на экспертизу. В результате установлено, что это синтетический наркотик — мефедрон. Сейчас полицейские разыскивают наркозакладчиков.

