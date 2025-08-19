Силовые структуры
12:12, 19 августа 2025Силовые структуры

Кота-наркокурьера задержали по пути в российскую колонию

В Нижегородской области кота-наркокурьера поймали по пути в ИК-7
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

В Нижегородской области сотрудники колонии №7 (ИК-7) поймали кота-наркокурьера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУФСИН России по региону.

По данным ведомства, хозяева изготовили для кота ошейник, прикрепив к нему свертки с запрещенными веществами. Планировалась, что питомец проникнет в колонию и передаст посылку осужденным. Однако сотрудники ИК-7 поймали пушистого преступника и вышли на его хозяев.

Оказалось, что в свертках марихуана. Злоумышленники уже переданы правоохранителям.

Ранее в Коста-Рике сотрудники тюрьмы поймали кота, который пытался пронести заключенным наркотики.

