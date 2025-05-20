Кота поймали на контрабанде наркотиков в тюрьму

В Коста-Рике поймали кота-контрабандиста с наркотиками на спине

В Коста-Рике сотрудники тюрьмы поймали кота, который пытался пронести заключенным наркотики. Об этом сообщает CNN News.

Кота заметили бегущим по деревьям с какими-то пакетами на спине. Работники тюрьмы тут же почувствовали неладное и поймали кота. Он оказался контрабандистом: к нему были привязаны пакеты, в которых лежали 200 граммов марихуаны и 70 граммов героина. Кота сняли на видео, и он быстро прославился в интернете.

Министр юстиции Фиорелла Салазар Рохас предположила, что кота могли обучить доставлять наркотики. Она отметила, что это вызывает беспокойство у сотрудников тюрьмы.

После поимки кота передали ветеринарам. Следователи пытаются понять, кто является организатором контрабандисткой схемы.

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