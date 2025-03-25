Египетский каракал пересек границу и напал на израильских солдат

Каракал из Египта пробрался на израильскую военную базу и покусал солдат

Каракал пробрался на военную базу на границе между Израилем и Египтом и покусал солдат. Об этом сообщает Cairo Scene.

В конце марта каракал — небольшая хищная кошка — проникла на израильскую военную базу в окрестностях горы Хариф. Обычно пугливое животное повело себя агрессивно и напало на несколькиз солдат, причинив им ранения различной степени тяжести. Израильские СМИ предположили, что каракал пересек границу и пришел со стороны Египта. Подробности нападения неизвестны.

После инцидента на базу вызвали инспектора Управления охраны природы и заповедников, который поймал животное. Каракала перевезли в специализированную больницу для диких животных. После ветеринарного осмотра будет принято решение о том, можно ли отпустить хищника на волю.

Каракал — это хищник среднего размера из семейства кошачьих, обитающий в засушливых пустынных регионах. Взрослая особь достигает длины от 60 до 130 сантиметров и может развивать скорость до 80 километров в час во время охоты. Каракалы обычно охотятся на кроликов и грызунов и боятся людей.

Ранее сообщалось, что в испанском городе Марбелья поймали рысь, которую завезли в страну под видом кота. При этом в Испанию дикую кошку привезли в 2022 году из России самолетом.