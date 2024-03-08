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13:27, 8 марта 2024Из жизни

В Испании поймали завезенную под видом кота рысь

В испанском городе Марбелья поймали рысь, которую завезли под видом кота

Фото: Pxhere.com

В испанском городе Марбелья, расположенном в автономном сообществе Андалусия, поймали рысь, которую завезли в страну под видом кота. Об этом со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании сообщает RT.

В правоохранительные органы поступило сообщение от местного жителя, что в его саду бегает хищник. Позднее выяснилось, что рысь сбежала из домовладения, которое расположено в 20 километрах.

Пойманное животное передали в центр спасения экзотических млекопитающих. Отмечается, что в страну его завезли в 2022 году воздушным путем. При оформлении указывалось, что это домашний кот.

Ранее в Череповце рысь пробралась на территорию детского сада, в котором находились воспитанники, и попала на видео. На кадрах хищник пробирается через металлическое ограждение и убегает по тротуару.

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      Никита Абрамов
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