Дикий хищник пробрался в российский детсад с воспитанниками и попал на видео

В Череповце рысь пробралась на территорию детсада и попала на видео

В Череповце рысь пробралась на территорию детского сада, в котором находились воспитанники, и попала на видео. Видеозапись опубликовал глава города Вадим Германов в Telegram.

На кадрах хищник пробирается через металлическое ограждение и убегает по тротуару.

Понял, что на территории учреждения находится дикое животное, воспитатели заперли детей в здании детсада и вызвали охотоведов. Прибывшие на место специалисты временно усыпили рысь и отвезли ее в лес. После пробуждения животное выпустят в естественную среду обитания.

Ранее рысь заметили в одном из населенных пунктов Приморья. Собака одного из местных жителей загнала хищника за фонарный столб. Мужской голос за кадром похвалил пса и отвел его, чтобы рысь смогла спуститься