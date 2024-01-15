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15:17, 15 января 2024Россия

Дикий хищник пробрался в российский детсад с воспитанниками и попал на видео

В Череповце рысь пробралась на территорию детсада и попала на видео

В Череповце рысь пробралась на территорию детского сада, в котором находились воспитанники, и попала на видео. Видеозапись опубликовал глава города Вадим Германов в Telegram.

На кадрах хищник пробирается через металлическое ограждение и убегает по тротуару.

Понял, что на территории учреждения находится дикое животное, воспитатели заперли детей в здании детсада и вызвали охотоведов. Прибывшие на место специалисты временно усыпили рысь и отвезли ее в лес. После пробуждения животное выпустят в естественную среду обитания.

Ранее рысь заметили в одном из населенных пунктов Приморья. Собака одного из местных жителей загнала хищника за фонарный столб. Мужской голос за кадром похвалил пса и отвел его, чтобы рысь смогла спуститься

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      Алан Босиков
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