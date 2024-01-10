Пес заставил рысь залезть на столб и попал на видео

В Приморье рысь залезла на верхушку столба, спасаясь от пса

В поселке в Приморье пес заставил рысь забраться на столб. Об этом сообщает «Восток-Медиа».

Житель поселка Рудный заснял рысь, которая залезла на верхушку деревянного столба линии электропередачи. Хищница сделала это, спасаясь от пса по прозвищу Шатун. «Шатун, ты загнал? Молодец!» — говорит в ролике мужчина, обращаясь к питомцу.

Дикой кошке пришлось сидеть на столбе до прихода людей. Местные жители увели пса подальше, дав рыси возможность спуститься вниз и убежать в лес.

Ранее сообщалось, что инспекторы Кроноцкого заповедника сняли на видео редкую для юга Камчатки рысь. Сначала они обнаружили на особо охраняемом западном побережье Охотского моря следы рыси, а затем увидели и само животное.