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19:50, 10 января 2024Из жизни

Пес заставил рысь залезть на столб и попал на видео

В Приморье рысь залезла на верхушку столба, спасаясь от пса

В поселке в Приморье пес заставил рысь забраться на столб. Об этом сообщает «Восток-Медиа».

Житель поселка Рудный заснял рысь, которая залезла на верхушку деревянного столба линии электропередачи. Хищница сделала это, спасаясь от пса по прозвищу Шатун. «Шатун, ты загнал? Молодец!» — говорит в ролике мужчина, обращаясь к питомцу.

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Дикой кошке пришлось сидеть на столбе до прихода людей. Местные жители увели пса подальше, дав рыси возможность спуститься вниз и убежать в лес.

Ранее сообщалось, что инспекторы Кроноцкого заповедника сняли на видео редкую для юга Камчатки рысь. Сначала они обнаружили на особо охраняемом западном побережье Охотского моря следы рыси, а затем увидели и само животное.

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      Антонина Черташ
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