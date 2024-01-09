Редкого для Камчатки зверя сняли на видео во время патрулирования заповедника

Инспекторы Кроноцкого заповедника сняли на видео редкую для юга Камчатки рысь

Инспекторы Южно-Камчатского федерального заказника имени Тихона Шпиленка во время патрулирования наткнулись на редкого для юга Камчатки зверя — рысь, и сняли встречу на видео. Об этом сообщается в Telegram-канале заповедника.

Инспекторы сделали редкие кадры в первые дни января во время первого оперативного рейда 2024 года. Сначала они обнаружили на особо охраняемом западном побережье Охотского моря следы рыси, а затем увидели и само животное. Рысь прошла вдоль прибойной полосы, взглянула на наблюдателей, взобралась на сопку и скрылась в кочкарнике.

Для юга Камчатки это большая редкость — в последний раз близкий визуальный контакт со скрытным зверем из семейства кошачьих в заказнике произошел пять лет назад Telegram-канал Кроноцкий заповедник

В последний раз на юге Камчатки рысь видели зимой 2019 года — это было на берегу Курильского озера зимой у кордона «Озерный».

Государственный природный заказник Южно-Камчатский расположен на юге Камчатки на территориях Усть-Большерецкого и Елизовского муниципальных районов Камчатского края и с момента создания является частью Кроноцкого заповедника.

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