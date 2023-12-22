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12:13, 22 декабря 2023Из жизни

Мужчина снял неизвестное черное животное на своем участке и всполошил ученых

Житель США снял неизвестное черное животное и поставил зоологов в тупик

Фото: mana5280 / Unsplash

Житель США снял на фото неизвестное создание, которое поставило в тупик зоологов и знатоков местной фауны. Об этом сообщает USA Today.

Техасец Джерел Холл, который живет недалеко от города Хьюстон, 16 декабря опубликовал в социальных сетях нечеткое фото темного существа с длинным хвостом, отдаленно напоминающее кошку. Он подписал снимок: «Что ж, мы официально заявляем, что видели пантеру у себя на участке». Этот пост вызвал шквал противоречивых реакций, всполошил зоологов и даже привлек внимание крупных СМИ, потому что пантеры не обитают в Техасе и вообще в США.

Когда журналисты обратились к мужчине за комментарием, он сказал, что снимок был сделан с расстояния примерно 110-140 метров, и оценил вес животного в 35-35 килограммов. «Когда я был ребенком, я слышал похожие на женские крики в окрестностях, но обычно это рыси», — рассказал Холл в интервью. Он также добавил, что девять лет назад уже видел черную пантеру, которая преследовала стадо диких свиней.

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Департамент парков и дикой природы Техаса опроверг утверждение Холла, заявив, что «не существует такой вещи», как черная пума или черный горный лев (Puma concolor), хотя этот вид в своей обычной расцветке обитает на территории США. При этом черные ягуары и леопарды, которых называют пантерами, существуют в природе, но они никогда не жили в Техасе. Представительница департамента Дана Карелус отметила, что раньше в Техасе были черные ягуарунди, но этих кошек не видели с 1948 года.

Карелус считает, что на фото Холла попала обычная домашняя кошка. По ее словам, из-за качества фотографии трудно определить вид животного, но, судя по длине хвоста, это не пума. «Размер может быть сложно определить по фотографиям, и если рядом нет подходящего предмета для определения масштаба, "кажущийся размер" часто вводит в заблуждение», — добавила Карелус.

Ранее в Пакистане неизвестный мужчина оказался в вольере с тиграми и был растерзан. Сотрудники зоопарка заподозрили неладное, когда обнаружили ботинок в пасти одного из тигров.

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      Антонина Черташ
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