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09:20, 8 декабря 2023Из жизни

Тигры в зоопарке съели человека

Daily Pakistan: в Пакистане тигры в зоопарке растерзали мужчину

Фото: Clovis Wood Photography / Unsplash

В Пакистане неизвестный мужчина оказался в вольере с тиграми и был растерзан. Об этом сообщает Daily Pakistan.

Хищники напали на мужчину в среду, шестого декабря, в зоопарке в городе Бахавалпур, провинция Пенджаб. Сотрудники учреждения заподозрили неладное, когда обнаружили ботинок в пасти одного из тигров. Они осмотрели вольер и нашли человека, ноги которого съели хищники. О произошедшем сообщили властям.

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Позже на место прибыла команда судмедэкспертов и начала расследование случившегося. В настоящее время неизвестно, каким образом мужчина проник в вольер. Власти предполагают, что у него могли быть проблемы с психическим здоровьем. «Пока что мы считаем, что он был психически нездоров, потому что здравомыслящий человек не стал бы прыгать в вольер», — заявил высокопоставленный правительственный чиновник Захир Анвар.

Ранее сообщалось, что на Багамских островах акула напала на женщину и растерзала ее во время медового месяца, через день после свадьбы. Туристка каталась на падлборде, когда на нее набросилась акула.

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      Алиса Удовик
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