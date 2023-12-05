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15:49, 5 декабря 2023Из жизни

Акула растерзала женщину через день после свадьбы

WCVB-TV: на Багамских островах акула растерзала женщину во время медового месяца

Фото: Unsplash

На острове Нью-Провиденс, Багамские острова, акула напала на женщину и растерзала ее во время медового месяца, через день после свадьбы. Об этом сообщает WCVB-TV.

44-летняя туристка из американского города Бостон, штат Массачусетс, вышла замуж 3 декабря. На следующий день она отправилась кататься на падлборде неподалеку от курорта Sandals Royal Bahamian Resort, где отдыхала с семьей. Туристка находилась в полутора километрах от берега, когда на нее набросилась акула.

Акула несколько раз укусила женщину в корпус, бедро и руку. Вскоре на помощь к туристке прибыл спасатель. Он доставил пострадавшую и ее родственника на берег. Американке провели сердечно-легочную реанимацию, однако спасти ее не удалось.

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В настоящее время неизвестно, какая акула набросилась на туристку. «Мы хотим выразить наши искренние соболезнования семье и близким гостьи. Мы поддерживаем с ними тесный контакт и оказываем им поддержку в это трудное время», — говорится в заявлении компании Sandals Resorts.

Ранее в Мексике 26-летняя туристка спасла пятилетнюю дочь от нападения акулы, лишилась ноги и попала на видео. Инцидент произошел во время соревнований по плаванию.

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      Алиса Удовик
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