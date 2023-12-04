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19:11, 4 декабря 2023Путешествия

Туристка спасла пятилетнюю дочь от акулы, лишилась ноги и попала на видео

В Мексике туристка спасла пятилетнюю дочь от нападения акулы и не выжила

В Мексике 26-летняя туристка спасла свою пятилетнюю дочь от нападения акулы, лишилась ноги и попала на видео. Кадры публикует Daily Mail.

По данным издания, инцидент произошел во время соревнований по плаванию. Как только Мария Хименес заметила акулу, она поместила дочь на плавучую платформу в 19 метрах от пляжа Мелаке. При этом сама туристка сильно пострадала. Спасатели вытащили женщину на сушу и обнаружили, что у нее нет одной ноги.

На кадрах видно, как ее тащат по песку, в это время вокруг столпились люди. Приехавшие на место медики не смогли спасти пострадавшую. После случившегося местные власти закрыли пляжи.

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      Зарина Дзагоева
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