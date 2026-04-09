Прослушка стоила россиянину 17 лет свободы

В Краснодаре суд приговорил к 17 годам мужчину за госизмену

Краснодарский краевой суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима уроженца Крыма за помощь Украине в деятельности, направленной против безопасности России. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

За свое преступление мужчина получил более 569 тысяч рублей. Эти деньги у него конфисковали в доход государства. Гражданина России и Украины признали виновным по статье 275 УК РФ.

По версии следствия, подсудимый с помощью специального оборудования собирал и передавал украинской разведке аудиозаписи радиообмена сотрудников спецслужб, а также сотрудников охраны стратегического предприятия, расположенного на территории Краснодарского края.

