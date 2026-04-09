Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:46, 9 апреля 2026Силовые структуры

Россиянин сознался в переводе цифровой валюты на экипировку

ФСБ задержала жителя Приморья за переводы на экипировку подразделениям ВСУ
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края по подозрению в госизмене. Об этом сообщил Антитеррористический комитет региона.

28-летний мужчина, по данным российской спецслужбы, неоднократно приобретал виртуальную валюту иностранных интернет-мессенджеров и пересылал ее на приобретение экипировки и средств поражения Вооруженным силам Украины (ВСУ).

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма») и 275 УК РФ («Госизмена»). Он сознался в совершении преступлений и раскаялся в содеянном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok