Россиянин сознался в переводе цифровой валюты на экипировку

ФСБ задержала жителя Приморья за переводы на экипировку подразделениям ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края по подозрению в госизмене. Об этом сообщил Антитеррористический комитет региона.

28-летний мужчина, по данным российской спецслужбы, неоднократно приобретал виртуальную валюту иностранных интернет-мессенджеров и пересылал ее на приобретение экипировки и средств поражения Вооруженным силам Украины (ВСУ).

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма») и 275 УК РФ («Госизмена»). Он сознался в совершении преступлений и раскаялся в содеянном.