Россиян с лишним весом предложили обеспечивать бесплатной едой

Депутат Коськов предложил обеспечивать бесплатной едой россиян с лишним весом

Депутат муниципального округа Внуково, руководитель центра исторического наследия ЦА ЛДПР Егор Коськов предложил обеспечивать бесплатной едой россиян с лишним весом. В беседе с «Абзацем» он напомнил, что проблема ожирения по всему миру требует особого подхода.

Парламентарий указал, что часто лишние килограммы свидетельствуют не только о трудности с обменом веществ, но и о доступности правильного питания. Если власти смогут создать все необходимые условия для поддержания здорового образа жизни, это частично решит проблему и привьет населению полезные установки, уверен Коськов.

«Если говорить о мерах поддержки, то они должны быть адресными. Например, для людей с подтвержденными медицинскими показаниями можно рассмотреть программы льготного питания по назначению врача», — разъяснил он.

Депутат подчеркнул, что следует не ограничивать соотечественников, столкнувшихся с такой проблемой, а помогать им сделать здоровый выбор.

Ранее сообщалось, что в России запустят программу по изучению проблемы лишнего веса. Исследование проведет компания «Геофарм».