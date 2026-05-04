Зеленский заявил о возобновлении диалога Украины с двумя странами

19:43, 4 мая 2026

Зеленский: Украина возобновляет диалог со Словакией и Грузией
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure via Reuters

Украина возобновляет диалог со Словакией и Грузией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Telegram-канал «Новости.Live».

4 мая Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Армении. На его полях он провел встречи с премьер-министрами Словакии и Грузии Робертом Фицо и Ираклием Кобахидзе.

«Президент встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и договорился о подготовке совместного заседания правительств до конца июня. По его словам, дипломаты определят формат и место встречи — в Киеве или Братиславе», — передает издание.

Украинский президент также встретился с премьером Армении Николом Пашиняном. Они провели переговоры о развитии экономического партнерства и процессе мирного урегулирования конфликта на Украине.

