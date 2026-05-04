16:59, 4 мая 2026Бывший СССР

Зеленский раскрыл подробности о встрече с премьером Грузии

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Киев и Тбилиси продолжат взаимодействие, несмотря на нерешенные вопросы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«Мы встретились с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Между нашими странами действительно есть нерешенные вопросы. Важно, чтобы диалог велся на всех уровнях», — написал украинский лидер.

Зеленский 4 мая провел встречу с Кобахидзе вперые за пять лет. Она состоялась на полях саммита Европейского политического сообщества.

Украинский президент также встретился с премьером Армении Николом Пашиняном. Они провели переговоры о развитии экономического партнерства и процессе мирного урегулирования конфликта на Украине.

