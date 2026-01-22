Москалькова: В Курской области после вторжения ВСУ обнаружено 524 тела

В Курской области после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружены массовые захоронения. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

По ее словам, в них были обнаружены останки 524 человек. Еще 452 жителя региона остаются в статусе пропавших без вести.

Омбудсмен сообщила, что на территории российского региона военнослужащие ВСУ совершали тяжкие преступления в отношении мирных жителей, стариков, женщин, детей. В частности, в феврале 2025 года по школе-интернату Суджи, где содержались перемещенные мирные жители, был нанесен ракетный удар со стороны украинских войск.

Этот налет наиболее ярко характеризует античеловеческий, неонацистский украинский режим, поскольку это был мирный объект, где собирались люди

Татьяна Москалькова омбудсмен РФ

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. Территорию региона российские войска полностью смогли освободить в апреле 2025-го. По данным главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, за все время оккупации потерпевшими признали более 14 тысяч мирных жителей.

ВСУ потеряли в Курской области десятки тысяч военных

ВСУ на курском направлении лишились свыше 76 тысяч солдат. Потери противника раскрыл начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов. Речь идет о соединениях и воинских частях наиболее подготовленных, мотивированных военнослужащих Украины и иностранных наемниках. Кроме того, на курском направлении было уничтожено свыше 7 700 единиц военной техники ВСУ. «Авантюрный план киевского руководства на этом направлении провалился, в том числе и их расчет на то, что мы будем вынуждены остановить наше наступление в Донбассе и перебросить часть боевых подразделений под Курск. Этого не произошло», — обозначил Герасимов.

Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный признал, что цена операции ВСУ в Курской области стала слишком высокой для Киева. Комментируя вторжение в российский регион, он заявил, что изолированный тактический прорыв на одном узком участке фронта не приносит необходимого успеха атакующей стороне в реалиях современной войны. Военачальник подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) России не только не дали перерасти тактическому успеху ВСУ в оперативный прорыв, но и сами смогли совершить успешное наступление. Таким образом, Залужный раскритиковал доктрину нынешнего главкома украинской армии Александра Сырского, предполагающую прорыв за счет малых мобильных групп на узком участке фронта и выход на оперативный простор.

На Украине решили снять фильм о вторжении в Курскую область

В ноябре 2025 года госпредприятие «Центр защиты информационного пространства Украины» заключило договор на производство документального фильма о вторжении ВСУ в Курскую область. На ленту «Как казаки на Курщину ходили» выделили 2,3 миллиона гривен. Перед режиссером была поставлена задача «способствовать повышению боевого духа украинских военнослужащих».

В России отметили, что украинские соцсети переполнены сообщениями о поиске пропавших без вести, а поисковые группы ежедневно находят на позициях десятки тел убитых оккупантов. На этом фоне решение Киева героизировать участников вторжения вызвало негативную реакцию среди родственников бойцов ВСУ.