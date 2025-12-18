Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:35, 18 декабря 2025Россия

Раскрыты потери ВСУ на курском направлении

Герасимов: Потери ВСУ на курском направлении превысили 76 тысяч солдат
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на курском направлении лишились свыше 76 тысяч солдат. Потери противника раскрыл начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов, передает ТАСС.

Как уточнил Герасимов, речь идет о соединениях и воинских частях наиболее подготовленных, мотивированных военнослужащих Украины и иностранных наемниках.

Кроме того, на курском направлении было уничтожено свыше 7 700 единиц военной техники ВСУ.

«Авантюрный план киевского руководства на этом направлении провалился, в том числе и их расчет на то, что мы будем вынуждены остановить наше наступление в Донбассе и перебросить часть боевых подразделений под Курск. Этого не произошло», — обозначил Герасимов.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. Территорию региона российские войска полностью смогли освободить в апреле 2025-го.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это тяжелый удар». В США заявили о желании Трампа начать новую войну. Чем ответит Россия на угрозу в адрес дружественной страны?

    Новый год может внезапно обойтись в сотни тысяч рублей. 10 штрафов, которые могут испортить праздник

    Россияне зарабатывают миллионы рублей в гаражах. Как этому научиться?

    «Губка Боб» опередил «Аватар 3»

    Стало известно о гибели украинского экипажа вертолета Ми-24

    Первый тренер Сафонова заявил о превосходстве воспитанника над Акинфеевым

    На Украине раскрыли план Зеленского по сохранению власти

    В Windows нашли пожирающую память функцию

    Стали известны причины закрытия фонда Бабкиной

    Ежегодные декларации о доходах чиновников уйдут в прошлое

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok