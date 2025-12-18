Герасимов: Потери ВСУ на курском направлении превысили 76 тысяч солдат

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на курском направлении лишились свыше 76 тысяч солдат. Потери противника раскрыл начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов, передает ТАСС.

Как уточнил Герасимов, речь идет о соединениях и воинских частях наиболее подготовленных, мотивированных военнослужащих Украины и иностранных наемниках.

Кроме того, на курском направлении было уничтожено свыше 7 700 единиц военной техники ВСУ.

«Авантюрный план киевского руководства на этом направлении провалился, в том числе и их расчет на то, что мы будем вынуждены остановить наше наступление в Донбассе и перебросить часть боевых подразделений под Курск. Этого не произошло», — обозначил Герасимов.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. Территорию региона российские войска полностью смогли освободить в апреле 2025-го.