Объявлено о сотнях тел в массовых захоронениях в Курской области после вторжения ВСУ

В Курской области после вторжения Вооруженных сил Украины обнаружены массовые захоронения, в которых находились сотни тел. Об этом объявила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, ее слова приводит ТАСС.

Как рассказала омбудсмен Москалькова, всего в захоронениях были обнаружены останки 524 человек.

Ранее омбудсмен напомнила о судьбе 12 жителей Курской области, которых удерживают на Украине в качестве заложников. Она возмутилась тому, что мирных жителей удерживают на территории иностранного государства.