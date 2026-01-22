Реклама

07:18, 22 января 2026Россия

Объявлено о сотнях тел в массовых захоронениях в Курской области после вторжения ВСУ

Омбудсмен Москалькова: В Курской области после вторжения ВСУ обнаружено 524 тела
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В Курской области после вторжения Вооруженных сил Украины обнаружены массовые захоронения, в которых находились сотни тел. Об этом объявила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, ее слова приводит ТАСС.

Как рассказала омбудсмен Москалькова, всего в захоронениях были обнаружены останки 524 человек.

С 6 августа 2024 года было найдено 524 тела погибших в местах их массового захоронения

Татьяна Москалькова

Ранее омбудсмен напомнила о судьбе 12 жителей Курской области, которых удерживают на Украине в качестве заложников. Она возмутилась тому, что мирных жителей удерживают на территории иностранного государства.

