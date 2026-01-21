Реклама

Названо число удерживаемых Украиной в качестве заложников мирных жителей Курской области

Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andriy Andriyenko / Reuters

Украина по прежнему удерживает в качестве заложников 12 мирных жителей Курской области. Их число назвала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, пишет РИА Новости.

«Совершенно непонятно, зачем эти простые люди сегодня удерживаются на этой территории и им умышленно причиняются страдания», — задалась вопросом омбудсмен.

Она также выразила уверенность, что всех находящихся на Украине мирных россиян удастся вернуть.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что по состоянию на 5 декабря 2025 года установлена судьба 1,6 тысячи жителей региона, пропавших во время вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область. По его данным, живыми найдены 1366 человек. Судьба 285 россиян остается неизвестной.

