Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:33, 5 декабря 2025Россия

Раскрыта судьба более 1,6 тысячи пропавших во время оккупации ВСУ жителей Курской области

Хинштейн: Пропавших во время оккупации ВСУ 1 366 курян нашли живыми
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Судьбу более 1,6 тысячи жителей Курской области, пропавших во время оккупации Вооруженных сил Украины (ВСУ), установили. Из них 1366 человек нашли живыми, сообщил глава российского региона Александр Хинштейн в интервью телеканалу «Россия-24».

По данным губернатора, судьба 285 россиян до сих пор остается неизвестной.

Он уточнил, что после вторжения ВСУ более 400 тел мирных жителей с начала года вывезли из приграничья в Курской области. Подавляющее большинство россиян опознали и передали близким. Известно, что с частью россиян расправились украинские военнослужащие, еще часть не выжили из-за отсутствия лекарств.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. Территорию региона российские войска полностью смогли освободить в апреле 2025-го.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина после «отмены» предложила Лурье мировую. Стали известны условия сделки и ответ покупательницы

    УЕФА наказал Украинскую ассоциацию футбола за антироссийский лозунг

    Стала известна дата новой встречи представителей Украины и США

    Получившая российский паспорт украинка оскорбила бойцов СВО и поплатилась

    «Похититель душ» попал в фотоловушку в Приморье

    Назван срок формирования снежного покрова в Москве

    Путин оценил перспективы российско-индийской торговли

    Над базой атомных подлодок во Франции заметили неопознанные БПЛА

    Российский изобретатель выслушал приговор за переданный «Азову» прожектор от дронов

    У некоторых россиян вход на «Госуслуги» стал доступен только через MAX

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok