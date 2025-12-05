Раскрыта судьба более 1,6 тысячи пропавших во время оккупации ВСУ жителей Курской области

Судьбу более 1,6 тысячи жителей Курской области, пропавших во время оккупации Вооруженных сил Украины (ВСУ), установили. Из них 1366 человек нашли живыми, сообщил глава российского региона Александр Хинштейн в интервью телеканалу «Россия-24».
По данным губернатора, судьба 285 россиян до сих пор остается неизвестной.
Он уточнил, что после вторжения ВСУ более 400 тел мирных жителей с начала года вывезли из приграничья в Курской области. Подавляющее большинство россиян опознали и передали близким. Известно, что с частью россиян расправились украинские военнослужащие, еще часть не выжили из-за отсутствия лекарств.
Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. Территорию региона российские войска полностью смогли освободить в апреле 2025-го.