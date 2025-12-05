Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:02, 5 декабря 2025Россия

Хинштейн назвал число вывезенных из курского приграничья тел жителей

Хинштейн: Из курского приграничья вывезли более 400 тел жителей
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Более 400 тел мирных жителей, ставших жертвами вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ), вывезли из приграничья в Курской области. Об этом заявил губернатор российского региона Александр Хинштейн в эфире телеканала «Россия-24».

«Вот на сегодняшний день 420 тел в этом году из приграничья вывезено», — сказал он.

По словам главы области, подавляющее большинство тел на данный момент опознали. Он также сообщил, что 1366 человек из реестра лиц, утративших связь с родственниками, нашли живыми.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. 13 марта 2025 года Минобороны России сообщило об освобождении Суджи. Территорию региона российские военные полностью смогли освободить в апреле 2025-го.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Турция близка к отказу от российских С-400 ради F-35, заявил посол США. В России считают, что он «немного блефует»

    В зоне СВО скрестили «мотолыгу» с «Ноной-С»

    Онколог предупредил о риске рецидива рака груди

    В Кремле раскрыли вероятного автора мирного плана по Украине

    Популярная российская юмористка рассказала о пристававшем к ней педофиле

    В ВСУ ситуацию на одном направлении описали словами «фронт здесь кипит»

    Раскрыта роль гречки в деле о расправе над бывшим мэром Самары Тарховым и его женой

    Инвалид-колясочник вытащил бездыханного мужчину из воды на глазах у туристов в Таиланде

    В сети оценили внешность 88-летнего Джека Николсона на новых фото

    Трамп заявил о скором урегулировании конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok