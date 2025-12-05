Хинштейн назвал число вывезенных из курского приграничья тел жителей

Хинштейн: Из курского приграничья вывезли более 400 тел жителей

Более 400 тел мирных жителей, ставших жертвами вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ), вывезли из приграничья в Курской области. Об этом заявил губернатор российского региона Александр Хинштейн в эфире телеканала «Россия-24».

«Вот на сегодняшний день 420 тел в этом году из приграничья вывезено», — сказал он.

По словам главы области, подавляющее большинство тел на данный момент опознали. Он также сообщил, что 1366 человек из реестра лиц, утративших связь с родственниками, нашли живыми.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. 13 марта 2025 года Минобороны России сообщило об освобождении Суджи. Территорию региона российские военные полностью смогли освободить в апреле 2025-го.