23:50, 5 ноября 2025Силовые структуры

Силовики прокомментировали съемки на Украине фильма про Курскую область

ТАСС: В Курской области ежедневно находят десятки тел бойцов ВСУ
Фото: Yan Dobronosov / Reuters

В Курской области ежедневно находят десятки тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидированных во время отражения вторжения. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Так собеседник агентства прокомментировал информацию о съемках на Украине фильма о вторжении в Курскую область. По его словам, ситуация вызвала негативную реакцию среди родственников украинских военнослужащих.

«Действительно, поисковые группы украинских соцсетей переполнены сообщениями о поиске пропавших без вести, поисковые группы ежедневно находят на позициях десятки тел убитых оккупантов», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что госпредприятие «Центр защиты информационного пространства Украины» заключило договор на производство документального фильма о вторжении ВСУ в Курскую область. На ленту «Как казаки на Курщину ходили» выделили 2,3 миллиона гривен.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. Территорию региона российские военные полностью смогли освободить в апреле 2025 года. По данным главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, за все время оккупации потерпевшими признали более 14 тысяч мирных жителей.

