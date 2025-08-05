Бастрыкин раскрыл число погибших во время вторжения ВСУ в Курскую область

Бастрыкин: Более 330 человек погибли при вторжении ВСУ в Курскую область

Во время вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область 331 мирный житель региона погиб. Об этом KP.RU рассказал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

При этом 553 были ранены, добавил Бастрыкин. Он рассказал, что потерпевшими признали более 14 тысяч мирных жителей.

Ранее глава ведомства заявил, что ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область превысил три миллиарда рублей.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. Территорию региона российские военные полностью смогли освободить в апреле 2025-го.